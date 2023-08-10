ОПЕК: добыча нефти в РФ снизилась в июне на 100 тыс. б/с к маю, до 9,5 млн б/с

В июне средний объем добычи жидких углеводородов в России сократился на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем, до 10,8 млн б/с. Из них 9,5 млн б/с пришлись на нефть и 1,3 млн б/с — на конденсат, следует из ежемесячного отчета (.pdf) Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК).

По прогнозу ОПЕК, в 2023 году РФ сократит добычу жидких углеводородов на 650 тыс. б/с, до 10,4 млн б/с. В прошлом месяце организация прогнозировала снижение на 750 тыс. б/с. Отмечается, что в прогнозе учитывается добровольное сокращение добычи нефти, о котором ранее объявляла Россия.

В 2024 году Россия, по прогнозу ОПЕК, сохранит добычу жидких углеводородов на уровне 10,4 млн б/с. РФ планирует нарастить добычу на нескольких месторождениях и запустить некоторые проекты «Роснефти», «РуссНефти», ЛУКОЙЛа, «Газпрома», «Нефтисы» и «Ресурс Тендера», сообщается в отчете. В ОПЕК ожидают, что это компенсируется сокращением добычи на некоторых зрелых месторождениях.

В отчете ОПЕК, опубликованном в июле, сообщалось, что добыча жидких углеводородов в России в мае сократилась к апрелю на 49 тыс. б/с, до 10,9 млн б/с. Из них 9,6 млн б/с пришлось на нефть и 1,3 млн б/с — на конденсат.

В мае несколько стран ОПЕК+ договорились о добровольном сокращении в совокупности на 1,66 млн б/с. Изначально мера вводилась до конца 2023 года, однако затем ее продлили на 2024 год. Россия продлила на тот же период сокращение добычи на 500 тыс. б/с. В августе РФ добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. б/с в дополнение к уже объявленному ранее сокращению в том же объеме, а в сентябре — на 300 тыс. б/с.

Эрдни Кагалтынов