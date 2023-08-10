50% от рассмотренных липецкими судами за полгода гражданских дел — о взыскании долгов по кредитам

Почти половина всех гражданских исков, которые были рассмотрены судами Липецкой области за первое полугодие 2023 года,— это иски по делам о взыскании долгов по кредитам. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области. Всего судами региона рассмотрено около 100 тыс. гражданских дел, 49% — дела о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору, уточнила зампред липецкого облсуда Ольга Торговченкова. По данным госпожи Торговченковой, в целом за первое полугодие 2022 года суды Липецкой области рассмотрели на 3 тыс. дел меньше, чем в 2023-м.

На втором месте по количеству исков — споры, возникающие из жилищного законодательства (35% от общего числа рассмотренных дел).

Средний по Липецкой области показатель утверждаемости судебных решений районных (городских) судов в первом полугодии 2023 года составил 97,2% от общего количества рассмотренных дел с вынесением решения, для мировых судей — 99,97%. Процент утверждаемости судебных решений по апелляционным жалобам на решения судов составляет 78,8%, по апелляционным и кассационным жалобам — 78,2%.

Мария Старикова

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