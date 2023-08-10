«Липецкцемент» планирует произвести за 2023 год 780 тыс. т цемента

Филиал «Цемроса» (ранее — «Евроцемент») «Липецкцемент» в июне произвел 90 тыс. т, а в июле — 102 тыс. т цемента, сообщили в пресс-службе компании. По собственным данным «Липецкцемента», это самые высокие показатели за восемь лет. В целом за год предприятие планирует произвести 780 тыс. т цемента, что на 100 тыс. т больше, чем в 2022-м.

«Продукция пользуется спросом. Вся она реализована. Логистический комплекс завода позволяет отгружать до 10 тыс. т цемента в сутки»,— уточнили на «Липецкцементе».

«Цемрос» объединяет 16 цементных заводов в 13 регионах России, в том числе в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях. В июне 2021 года Михайловский КСМ, входящий в группу «Смиком», связанную с родственником Олега Дерипаски Павлом Езубовым, выкупил у Сбербанка активы холдинга (тогда еще «Евроцемента») за 161 млрд руб. По собственным данным компании, доля «Цемроса» на цементном рынке России составляет порядка 30%.

Ранее сообщалось, что «Липецкцемент» реализует проект по модернизации производства путем установки сепаратора на цементную мельницу №6. Стоимость проекта ранее заявлялась на уровне 200 млн руб., сейчас, по данным «Липецкцемента», инвестиции оцениваются в 300 млн руб.

Мария Старикова