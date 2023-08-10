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Коммерсантъ FM
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Костин рассказал Путину о важности политического сотрудничества с Китаем

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости работать с Китаем на высоком политическом уровне. Такое мнение он выразил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин во время встречи с Андреем Костиным

Владимир Путин во время встречи с Андреем Костиным

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин во время встречи с Андреем Костиным

Фото: пресс-служба президента РФ

Андрей Костин рассказал президенту о работе ВТБ над созданием расчетно-депозитарного хаба, который должен стать заменой Euroclear и Clearstream. По словам господина Костина, о готовности разместить у себя подобные хабы уже заявили несколько государств Персидского залива.

«И в этом плане мы работаем. Я думаю, что, конечно, крупнейший партнер это Китай, и с ним надо работать на всех уровнях, и на высоком политическом уровне. Но там тоже есть движение, в том числе и по линии наших центробанков»,— сказал глава ВТБ (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин не раз называл Китай одним из главных торговых партнеров России. В период с января по июль 2023 года поставки из Китая в РФ выросли на 73,4%, до $62,5 млрд, экспорт же из России — на 15,1%, до $71,6 млрд.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в России по приглашению Владимира Путина. В ходе встречи они обсудили вопросы развития российско-китайского экономического сотрудничества. Кроме того, господин Си пригласил Владимира Путина в Китай. Сроки поездки Владимира Путина пока неизвестны, однако в Кремле говорили, что подготовка к ней уже ведется.

Милена Костерева

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