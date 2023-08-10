Задержаны подозреваемые в попытке подкупить налогового инспектора из Краснодара

В Волгоградской области задержали подозреваемых в попытке передачи взятки сотрудники налоговой инспекции в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

По данным ведомства, глава одной из компаний обратилась к 50-летнему знакомому с просьбой о помощи. Счета фирмы, на которых хранилось порядка 8 млн руб., были арестованы за налоговые преступления. Мужчина сообщил, что знает адвоката, который может передать взятку в размере 1 млн руб. налоговому инспектору в Краснодаре. В свою очередь сотрудник органа должен был передать деньги конечному получателю, способному повлиять на ситуацию.

По данным «Ъ», размер взятки составлял 2 млн руб. В дальнейшем женщина передала 500 тыс. руб. адвокату, который отдал деньги своему 24-летнему знакомому. Вместо того чтобы отдать деньги сотруднику налоговой инспекции, мужчина присвоил сумму и потратил по своему усмотрению.

По факту выявленного правонарушения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере). Расследование дела продолжается.

Анастасия Донскова

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