Жителя Курганинска будут судить за подмену заказанных на Wildberries кроссовок

В Курганинске будут судить 26-летнего местного жителя по статье «Мошенничество» (ч. 1 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба полиции Кубани.

По данным следствия, мужчина заказывал брендовые кроссовки на Wildberries, во время примерки в пункте выдачи менял новую обувь на ношеную, после чего оформлял возврат.

«Установлена причастность обвиняемого к трем фактам противоправной деятельности»,— говорится в сообщении регионального управления МВД.

Полицейские задержали злоумышленника с поличным при очередной попытке подменить обувь.

Общая сумма ущерба составила более 20 тыс. руб. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram