В Орловской, Липецкой и Курской областях уменьшилось число обнаруженных поддельных банкнот

В Орловской, Липецкой и Курской областях по данным на конец второго квартала 2023 года уменьшилось число выявленных фальшивых банкнот. Об этом рассказали в Банке России. Так, в первом полугодии 2023 года в Орловской области сотрудники банков выявили 22 поддельные банкноты против 45 штук годом ранее. В банковском секторе Курского региона во втором квартале обнаружено девять поддельных денежных знаков Банка России, что на 62,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (24 подделки). В банковской системе Липецкой области во втором квартале выявлено 18 банкнот с признаками подделки — на 56% меньше, чем годом ранее.

Среди обнаруженных фальшивок традиционно больше всего пятитысячных купюр — 13 штук в Орловской области, пять в Курской и десять в Липецкой. Также сотрудниками банков выявлены 13 тысячерублевых подделок (по четыре в Орловской и Курской областях и пять — в Липецкой) и пять фальшивых банкнот номиналом 2 тыс. руб. (две в Орловской области и три в Липецкой).

Также в Орловской области за первое полугодие были выявлены две фальшивые монеты номиналом 5 руб. и одна фальшивая стодолларовая банкнота.

Валерия Розбот

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