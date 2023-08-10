18-летнюю курянку оштрафовали на 3 тыс. руб. за шпаргалку на ЕГЭ

Мировой судья судебного участка №1 города Суджи и Суджанского района Курской области привлек 18-летнюю жительницу района к ответственности за умышленное искажение результатов ЕГЭ (ч.4 ст. 19.30 КоАП РФ, для граждан штраф от 3 до 5 тыс. руб.). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что при сдаче экзамена по биологии курянка воспользовалась шпаргалкой. В связи с этим ее результат был аннулирован.

Выпускница признала вину и раскаялась в содеянном. Ее оштрафовали на 3 тыс. руб.

В этом году депутаты Госдумы рассмотрели законопроект о зачислении выпускников приграничных школ, в том числе в Курской области, в вузы без сдачи ЕГЭ.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Поступай как знаешь».

Алина Морозова

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