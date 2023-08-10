Краснодарские торговцы чаем и кофе предупредили о повышении цен

Краснодарские предприниматели, которые занимаются реализацией чая и кофе, подтвердили информацию о повышении цен на продукцию с сентября, пишет «Юга.ру». Корректировка цен связана с падением курса рубля и удорожанием импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Ранее «Ъ» писал, что производители чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен на 6–9%.

Основатель магазина «Чайная стихия» Константин Суздальцев рассказал, что повышение цен неизбежно: «У нас поставки прямые из Китая. Цены выросли с этим курсом существенно… Например, красный чай Дянь Хун Би Ло, который многие пьют, где-то на 20% подорожал. Но мы не поднимали цены с начала года. В целом с начала года цены выросли на 15%, в августе — на 9%».

По словам основателя кофейни Sweet Beans Аркадия Климанова, закупки кофе на внутреннем рынке уже подорожали, но запасы оптовиков пока еще «держат рынок». «Мы поднимаем цены, корректируем по курсу, потому что следующие покупки уже будем делать по новому курсу»,— отметил бизнесмен.

Наталья Решетняк

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