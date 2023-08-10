«При жизни оставался непонятым и непринятым»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о сложном пути и характере художника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственная Третьяковская галерея Фото: Государственная Третьяковская галерея

На Мясницкую 48 отправляемся сегодня. Этот адрес был первым, по которому в Москве поселился Михаил Врубель. Говорят, он приехал в столицу вслед за какой-то красавицей-циркачкой и останавливаться надолго здесь не собирался. Но встретил друзей — Константина Коровина, Валентина Серова — крепко поужинали раз-другой, денег не было, но он остался…

Александр Бенуа потом уже, у гроба художника, скажет: «Будущие поколения будут оглядываться на последние десятилетия XIX века как на "эпоху Врубеля"». Однако, с каким скепсисом он оценивал Врубеля при жизни, пеняя ему за малообоснованное «гениальничание».

И вообще как художник при жизни Врубель оставался непонятым и непринятым. Зато оказался очень успешен как автор скульптур, майоликовых панно и даже иллюстраций для фантиков конфет шоколадной фабрики «Эйнем» (так до революции назывался «Красный Октябрь»).

Критически к живописи Врубеля относился писатель Максим Горький. Он не понимал прямолинейный буревестник, сложные линии и оттенки. А русский музыкальный и художественный критик Владимир Стасов называл знаменитых демонов «ужасающими образцами непозволительного и отталкивающего декадентства».

Однако и сам Врубель не был подарком. Однажды во время ужина он прямо в лицо сказал классику русской школы Илье Репину: «А вы, Илья Ефимович, рисовать-то и не умеете». О творчестве Врубеля и его безумии написано довольно много. Все очень сложно и запутанно. Пусть с этим разбираются критики и врачи.

Мы лучше о любви. Быть может, действительно памятники нужно ставить не только ему, но и его жене, талантливейшей певице Надежде Забела. Памятники преданности, терпения и еще раз любви…

В своей последней больнице, истерзанный недугом окончательно, он специально, чтобы не мучать больше ни себя, ни ее, дышал под форточкой ледяным воздухом. А она постоянно, в любую погоду, ходила потом к нему на могилу до тех пор, пока смертельно не простудилась…