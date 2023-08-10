Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«При жизни оставался непонятым и непринятым»

Петр Воронков — о Михаиле Врубеле

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о сложном пути и характере художника.

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Фото: Государственная Третьяковская галерея

На Мясницкую 48 отправляемся сегодня. Этот адрес был первым, по которому в Москве поселился Михаил Врубель. Говорят, он приехал в столицу вслед за какой-то красавицей-циркачкой и останавливаться надолго здесь не собирался. Но встретил друзей — Константина Коровина, Валентина Серова — крепко поужинали раз-другой, денег не было, но он остался…

Александр Бенуа потом уже, у гроба художника, скажет: «Будущие поколения будут оглядываться на последние десятилетия XIX века как на "эпоху Врубеля"». Однако, с каким скепсисом он оценивал Врубеля при жизни, пеняя ему за малообоснованное «гениальничание».

И вообще как художник при жизни Врубель оставался непонятым и непринятым. Зато оказался очень успешен как автор скульптур, майоликовых панно и даже иллюстраций для фантиков конфет шоколадной фабрики «Эйнем» (так до революции назывался «Красный Октябрь»).

Критически к живописи Врубеля относился писатель Максим Горький. Он не понимал прямолинейный буревестник, сложные линии и оттенки. А русский музыкальный и художественный критик Владимир Стасов называл знаменитых демонов «ужасающими образцами непозволительного и отталкивающего декадентства».

Однако и сам Врубель не был подарком. Однажды во время ужина он прямо в лицо сказал классику русской школы Илье Репину: «А вы, Илья Ефимович, рисовать-то и не умеете». О творчестве Врубеля и его безумии написано довольно много. Все очень сложно и запутанно. Пусть с этим разбираются критики и врачи.

Мы лучше о любви. Быть может, действительно памятники нужно ставить не только ему, но и его жене, талантливейшей певице Надежде Забела. Памятники преданности, терпения и еще раз любви…

В своей последней больнице, истерзанный недугом окончательно, он специально, чтобы не мучать больше ни себя, ни ее, дышал под форточкой ледяным воздухом. А она постоянно, в любую погоду, ходила потом к нему на могилу до тех пор, пока смертельно не простудилась…

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...