Мэр Анапы поручил подрядчику ускорить ремонт школы №11

Глава Анапы Василий Швец и председатель горсовета Леонид Красноруцкий проконтролировали ход капитального ремонта средней общеобразовательной школы №11 в поселке Супсех. Как отмечает пресс-служба администрации курорта, ремонт этой школы на особом контроле, с подрядчиком ведется постоянная работа, чтобы не допустить срыва сроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«До 1 сентября осталось совсем немного времени — увеличивайте ресурсы максимально! Если необходимо, переходите на круглосуточный режим работы, но сделайте все возможное, чтобы в День знаний дети сели за парты в родной школе»,— обратился к подрядчику господин Швец.

Директор школы Павел Сивков сообщил, что сейчас ведется монтаж сетей водоснабжения и водоотведения, системы оповещения и пожарной сигнализации. В некоторых кабинетах уже начали установку мебели — вся она закуплена. Обновлена тротуарная плитка на входной группе. Рабочие занимаются покраской стен спортзала, отделкой пищеблока.

Подрядчик доложил, что ежедневно на объекте задействовано свыше 50 человек. Мэр потребовал увеличить количество специалистов.

Зданию школы №11 в Супсехе более 35 лет. Решение о капитальном ремонте общеобразовательного учреждения было принято в прошлом году. Средства были выделены в рамках национального проекта «Образование». Ранее сообщалось, что проблем по финансированию закупок необходимых материалов и оборудования нет.

Кроме того, 1 сентября после капитального ремонта учеников примут школы №9 в поселке Виноградном и №26 в хуторе Рассвет.

Наталья Решетняк

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