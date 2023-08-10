Заповедник «Хребет Семисам» создадут в Новороссийске

В Новороссийске начали работу по созданию государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Хребет Семисам». Благодаря этому часть Раевского сельского округа может получить высокий природоохранный статус, сообщила в своем Telegram-канале замглавы муниципального образования Эльвира Кальченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Сайт города-героя Новороссийск» Фото: «Сайт города-героя Новороссийск»

Всего в Новороссийске 16 особо охраняемых природных территорий: государственный природный заповедник «Утриш», десять территорий регионального значения, а также пять особо охраняемых природных территорий местного значения.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий в городе составляет 17 тыс. га.

Тат Гаспарян

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