Заповедник «Хребет Семисам» создадут в Новороссийске

В Новороссийске начали работу по созданию государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Хребет Семисам». Благодаря этому часть Раевского сельского округа может получить высокий природоохранный статус, сообщила в своем Telegram-канале замглавы муниципального образования Эльвира Кальченко.
Фото: «Сайт города-героя Новороссийск»
Всего в Новороссийске 16 особо охраняемых природных территорий: государственный природный заповедник «Утриш», десять территорий регионального значения, а также пять особо охраняемых природных территорий местного значения.
Общая площадь особо охраняемых природных территорий в городе составляет 17 тыс. га.
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