Участок земли под «березовой рощей» в Ярославле окончательно вернулся мэрии

10 августа судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда оставила в силе решение районного суда об изъятии земельного участка площадью более 7 тысяч кв.м. на улице Красноборской у дома 34. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок земли на ул. Красноборской в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области Участок земли на ул. Красноборской в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в прокуратуру обратились местные жители, недовольные планами строительства жилого дома у Тверицкого бора, на участке, который они называли «березовой рощей». Арендованная у мэрии земля перешла в частную собственность, а потом была перепродана. Иск был подан в октябре 2022 года, прокуратура настаивала на признании ничтожными сделок. Заволжский районный суд удовлетворил требования прокуратуры, а теперь это решение подтвердил и областной суд.

Также расследуется уголовное дело по факту мошенничества с земельным участком.

Антон Голицын