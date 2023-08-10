Суд заключил под стражу 20-летнюю жительницу Анапы, обвиняемую в убийстве сына

Анапский районный суд заключил под стражу 20-летнюю жительницу СОТ «Автомобилист», подозреваемую в убийстве трехмесячного сына (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом в четверг, 10 августа, сообщила пресс-служба объединенных судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

«Обвиняемая заключена под стражу на два месяца»,— отмечено в сообщении.

Отмечается, что в ходе выездного судебного заседания, которое прошло в больнице, где сейчас находится подозреваемая, фигурантка не возражала против меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», 8 августа жительница Анапы нанесла новорожденному сыну ножевое ранение в грудь, от чего младенец скончался. После этого молодая мать пыталась свести счеты с жизнью.

В апреле 2023 года обвиняемая была осуждена Тихорецким городским судом за незаконный оборот наркотиков к лишению свободы на срок 8 лет с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее сыном четырнадцатилетнего возраста.

Наталья Решетняк

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