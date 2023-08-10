На борьбу с обмелением реки Тускарь в районе Утиного острова в Курске могут выделить 181 млн рублей

Из-за аномальной жары и особенностей рельефа участок реки Тускарь в районе Утиного острова в Курске обмелел и зарос травой. На решение этой проблемы могут выделить не менее 181 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Состояние реки Тускарь в районе Утиного острова в Курске

Фото: Александр Баламутов

Минприроды региона приводит три причины происходящего. Во-первых, около 65-75% реки Тускарь в районе парка «Боева Дача» уходит по руслу протоки Кривец в связи с более низким уклоном рельефа. Во-вторых, на Курском водохранилище производится реконструкция отводящего канала, предусматривающая его перекрытие и осушение на время работ. «При этом вода из водохранилища пропускается через сифонный водосброс, оборудованный в районе старого русла реки Тускарь, что вызывает частичные потери объемов воды ниже по течению»,— пояснили в ведомстве. В-третьих, на расположенных выше реки Тускарь водоводах, газопроводах и канализационном коллекторе образуются заторы, которые мешают свободному движению воды. Министерство рекомендовало эксплуатирующим объекты организациям прочистить их.

По данным облправительства, в прошлом году реку возле Утиного острова расчищали от донных отложений и водных растений, на ней устраняли заторы.

«В этом году эти работы не проводятся из-за отсутствия финансирования. Для их возобновления на 2025 год будут выделены федеральные средства в сумме 171 млн руб.»,— рассказали власти.

Зампред правительства региона Константин Поляков добавил, что улучшить водоток реки Тускарь, ее объемы и общее экологическое состояние может строительство подпорного гидротехнического сооружения на месте раздвоения водоема. Это даст возможность регулировать водоток протоки Кривец, считает господин Поляков. По его словам на разработку проекта «ориентировочно потребуется» около 10 млн руб., этот вопрос прорабатывается с Федеральным агентством водных ресурсов.

Алина Морозова

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