Внеплановую проверку начал Росприроднадзор на мусорной станции «МСК-НТ»

Росприроднадзор начал внеплановую проверке регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «МСК-НТ»,который работает на территории Арзамасского района. Как сообщает региональное управление Росприроднадзора, основанием стало обращение представителей общественников, которые считают, что принадлежащая компании мусороперегрузочная станция (МПС) компании у села Морозовка может нанести вред окружающей среде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор

Инспекторы ведомства проводят осмотр территории и помещений МПС изучают экологическую документацию. Проверка позволит подтвердить или опровергнуть информацию о фактах неисполнения экологических требований со стороны ООО «МСК-НТ», отметили в управлении.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», весной 2023 года региональные власти рассматривали вопрос о лишении ООО «МСК-НТ» статуса регоператора по вывозу мусора. Межведомственная комиссия не нашла для этого оснований.

В июле на МПС охранники избили экологического активиста Дмитрия Трунина и сломали нос оператору телекомпании «Сети-НН» Игорю Назарову, которые пытались пройти на свалку. Активист пытается доказать, что станция работает незаконно. После драки на свалке редседатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту воспрепятствования журналистской деятельности.

Андрей Репин