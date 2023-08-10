В Майкопе адвоката подозревают в получении конфиденциальных сведений из базы МВД

В Майкопе 68-летний адвокат стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности). Дело возбуждено на основе материалов республиканского управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Республике Адыгея Фото: СУ СК России по Республике Адыгея

Как сообщают в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Адыгея, в феврале 2023 года житель Майкопа обратился к адвокату с просьбой выяснить информацию о собственнике автомобиля. Подозреваемый получил эти сведения из базы МВД с помощью знакомого полицейского и передал за вознаграждение обратившемуся к нему мужчине.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям полицейского, осуществившего передачу охраняемых законом сведений, содержащихся в ведомственной базе»,— отмечено в сообщении СУ СКР по республике.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram