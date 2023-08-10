В Армавире в колонию строгого режима пытались передать телефоны и алкоголь

Сотрудники исправительной колонии №4 строгого режима в Армавире пресекли попытку передать осужденному запрещенные предметы. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.
Фото: УФСИН России по Краснодарскому краю
«Запрещенные к использованию на территории исправительной колонии предметы обнаружили и изъяли во время досмотра бандероли, адресованной одному из осужденных»,— говорится в сообщении.
В почтовой посылке было два сотовых телефона, два зарядных устройства и банка с алкогольным напитком заводского изготовления объемом 0,5 литра.
Запрещенные предметы изъяты, в настоящий момент проводится проверка.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram