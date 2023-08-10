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В Армавире в колонию строгого режима пытались передать телефоны и алкоголь

Сотрудники исправительной колонии №4 строгого режима в Армавире пресекли попытку передать осужденному запрещенные предметы. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

Фото: УФСИН России по Краснодарскому краю

Фото: УФСИН России по Краснодарскому краю

«Запрещенные к использованию на территории исправительной колонии предметы обнаружили и изъяли во время досмотра бандероли, адресованной одному из осужденных»,— говорится в сообщении.

В почтовой посылке было два сотовых телефона, два зарядных устройства и банка с алкогольным напитком заводского изготовления объемом 0,5 литра.

Запрещенные предметы изъяты, в настоящий момент проводится проверка.

Наталья Решетняк

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