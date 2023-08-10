Суд взыскал с больницы в Рыбинске компенсацию за смерть пациентки

Рыбинский городской суд взыскал 500 тыс. руб. компенсации морального вреда с больницы в пользу дочери умершей пациентки, сообщает Ярославский областной суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский областной суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Ярославский областной суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Дочь жительницы Рыбинска обратилась в суд, требуя компенсацию в размере 3 млн руб. за некачественную медицинскую помощь, которая привела к смерти ее матери.

Женщина поступила в травматологическое отделение городской больницы в июне 2018 года после дорожно-транспортного происшествия. Врачи сделали пострадавшей операцию по вправлению вывиха бедра. Однако через 12 дней, после повторного вправления, женщина почувствовала себя плохо и ночью скончалась. Несмотря на крики пациентки, медицинский персонал к ней не пришел.

Суд установил, что были нарушены стандарты при оказании помощи, а также этические принципы. Больница обжаловала решение Рыбинского городского суда, однако оно было оставлено без изменения судебной коллегией по гражданским делам Ярославского областного суда.

Милана Бурова