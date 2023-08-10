«Уралподшипник-Пермь» получил участки для строительства складского комплекса

ТУ Росимущества в Пермском крае предоставило ООО «Уралподшипник-Пермь» на праве аренды без торгов земельные участки общей площадью 8,5 тыс. кв. м, расположенные в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: презентация ООО «Уралподшипник-Пермь» Фото: презентация ООО «Уралподшипник-Пермь»

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в течение 2023–2026 годов ООО «Уралподшипник-Пермь» планирует построить на этих участках 10 тыс. кв. м складских помещений в формате light industrial (легкие ангары) и почти 2 тыс. кв. м офисных площадей. При этом будет создано всего десять новых рабочих мест.

ООО «Уралподшипник-Пермь» зарегистрировано в 2011 году. Единственным учредителем компании выступает Леонид Панченко, который является президентом Федерации спортивной акробатики Пермского края. Раннее сообщалось, что господин Панченко вместе с многопрофильным холдингом «Дельта» займется комплексным освоением краевого участка в Паздерино.