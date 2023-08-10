Из-за триатлона в Липецке временно изменят 15 автобусных маршрутов

В связи с проведением «Липецкого триатлона» в облцентре 13 августа изменят 15 автобусных маршрутов. Об этом сообщила городская администрация.

С 5:00 до 11:00 будут внесены следующие изменения:

автобусы маршрутов №9 и 359 в прямом и обратном направлениях будут ходить по схеме «… — улица Плеханова — площадь Плеханова (разворот) – улица Плеханова — улица Гагарина — далее по маршрутам»;

автобусы маршрута №302 в прямом и обратном направлении будут ходить по схеме «улица Доменщиков — … — улица Советская — площадь Победы — проспект Победы — площадь Кольцевая»;

автобусы маршрута №28 в прямом и обратном направлении будут ходить по схеме «микрорайон Сырский Рудник — улица 50 лет НЛМК (разворот в районе магазина «Метро)». Конечным пунктом маршрута временно определят остановку «Улица 50 лет НЛМК».

Для маршрутов №8, 17, 33, 33а, 40, 308к, 317, 321, 325, 332, 343 ограничения будут действовать с 5:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00. Их автобусы направят по схеме «… Петровский мост — площадь Петра Великого — площадь Революции — улица Советская — далее по маршрутам».

Алина Морозова

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