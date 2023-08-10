В Ярославской области упал оборот ресторанов и кафе

Оборот предприятий общественного питания в Ярославской области в январе-июне 2023 года составил 96% (в сопоставимых ценах) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославль, кафе

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославль, кафе

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Наиболее существенный спад наблюдался в начале года. В первом квартале оборот кафе, баров, ресторанов составил 86,9% по сравнению с аналогичным периодом. Второй квартал, напротив, оказался успешнее, чем в 2022-м — 105,6%.

Всего предприятия общепита региона за полгода оказали услуг на 8 млрд 378,5 млн руб.

Антон Голицын