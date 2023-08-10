Станцию метро «Пионерская» в Петербурге могут открыть раньше срока

Станцию метро «Пионерская» в Петербурге полностью откроют для пассажиров 19 августа. Ранее предполагалось, что ремонт на ней завершится к 22-му числу. Тогда же она окажется вновь доступна для пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О новых сроках возобновления работы станции петербургской подземки со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова 10 августа сообщает «Фонтанка».

Напомним, что на станции «Пионерская» проводили ремонт с частичным ограничением доступа пассажиров, однако из-за состояния перекрытий над машинным залом эскалаторов было принято решение закрыть ее целиком на два месяца.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на время закрытия «Пионерской» в Петербурге усилили движение общественного транспорта по наземным маршрутам.

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