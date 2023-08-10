В Сочи после аварии восстановили водоснабжение двух микрорайонов

Специалисты ликвидировали аварию на поврежденном участке водовода на улице Пластунской в Сочи. Магистраль питает крупные микрорайоны - Центральный и Хостинский. Об этом утром 10 августа сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Копайгородский Фото: Алексей Копайгородский

«Система уже почти полностью наполнилась», — отметил мэр.

На улице Ленина, где оползень повредил водовод, снабжающий три района Сочи, работы продолжаются. Ночью на месте подготовили площадку и утром приступили к основному этапу работ.

Ранее сообщалось, что систему водоснабжения восстанавливают 20 человек и 10 единиц техники. Подвоз воды осуществляется по заявкам.

Наталья Решетняк

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