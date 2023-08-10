В Екатеринбурге будут судить 14 членов группировки, вымогавших деньги за фиктивные ДТП

В Екатеринбурге начнут судить участников преступного сообщества, которые вымогали у людей деньги под предлогом совершения их родственниками ДТП. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что фигурантами дела являются 13 мужчин и одна женщина. Их обвиняют в создании и участии в преступном сообществе (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, организатор, личность которого пока не установлена, создал преступное сообщество, в состав которого входили два звена. Участники группировки сообщали людям, якобы по вине их родственников происходили ДТП, а затем предлагали передать деньги для лечения пострадавших. Взамен мошенники обещали не привлекать «виновника» к уголовной ответственности.

Один из обвиняемых, 27-летний житель Екатеринбурга, в 2021 году возглавил второе звено, участники которого выполняли роль «курьеров», которые должны были забирать деньги у обманутых граждан. С декабря 2021 года по апрель 2022 года участники преступного сообщества похитили у 60 человек более 11,9 млн руб.

Уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

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