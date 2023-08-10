«Метафракс» повысил зарплату коллективу на 10%

С 1 июня 2023 года заработная плата работников компаний «Метафракс Кемикалс» и «Метадинеа» проиндексирована на 10%. Об этом компания сообщила в своей соцсети на VK.

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Предприятия группы «Метафракс» выпускают формалин, параформальдегид, метанол, пентаэритрит, уротропин, карбамидо-формальдегидный концентрат (КФК), синтетические смолы, формиат натрия и другую химическую продукцию. Помимо «Метафракс Кемикалс», в состав холдинга также входит компания «Метадинеа» с площадками в Пермском крае и Московской области. Кроме того, «Метафракс Групп» включает в себя индустриальный парк «Карболит» (Московская обл.), трейдинговые компании в России, Швейцарии и Южной Корее и другие предприятия.