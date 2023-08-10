Трамвайную развязку на улице Московской в Краснодаре модернизируют до 1 сентября

Глава Краснодара Евгений Наумов проинспектировал работы по модернизации трамвайного узла на улице Московской, которые должны завершиться 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

«Работы идут согласно намеченным планам»,— резюмировал мэр.

По данным властей, концессионер проекта — компания «Синара — Городские транспортные решения Краснодар» — уже заменил 1400 м существующих трамвайных путей и построил около 200 м новых. Ко Дню знаний здесь оборудуют тротуары, благоустроят территорию, создадут зеленую зону и организуют стоянку для автомобилей.

Трамвайный узел на улице Московской — один из самых сложных участков трамвайной сети Краснодара. Здесь ходят сразу девять трамвайных маршрутов.

Модернизация трамвайной инфраструктуры проходит в рамках концессионного соглашения по развитию трамвайной сети в западной части города, заключенного в сентябре 2022 года. По документу, в 2022–2026 годах проложат 35,6 км новых путей и закупят 100 единиц новых низкопольных трамваев. Комплексная модернизация трамвайной системы пройдет в четыре этапа.

Наталья Решетняк

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