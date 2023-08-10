Воронежской «мегашколе» хотят закупить оборудование для виртуальной реальности за 15 млн рублей

Управление строительной политики Воронежа объявило поиск подрядчика для поставки трех оборудований для виртуальной реальности в «мегашколу» на Московском проспекте. Информация об этом появилась на портале госазакупок. Начальная цена контракта — 15,3 млн руб. Поставить оборудование необходимо в течение 30 дней с момента заключения контракта. Подрядчика выберут в ходе электронного аукциона, заявки на участие в котором можно подавать до 17 августа, итоги будут подведены 21 августа.

Условия контракта предполагают поставку в школу технических устройств, с помощью которых дети смогут изучать программирование в игровой форме. На них необходимо установить программу для прохождения линейного квеста продолжительностью от пяти до 20 минут с количеством участников не менее двух человек. Сценарий игры обязан включать в себя ознакомление с 3D-картой России, на которой будут отображены анимация патриотической направленности, природные зоны страны, а также такие объекты, как ракета «Союз», самолет ТУ-144, радио Попова, ледокол «Арктика» и так далее. У игроков должна быть возможность получать баллы за правильные ответы на вопросы.

В областном департаменте образования рассчитывают, что школа на 2 860 учеников и 220 педагогов откроется в Коминтерновском районе к 1 сентября. Ее возводит белорусское ООО «Стройинжиниринг». В 2021 году компания получила контракт на 3,5 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «“Стройинжиниринг” взялся за классную работу».

Алина Морозова

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