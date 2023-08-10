Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежской «мегашколе» хотят закупить оборудование для виртуальной реальности за 15 млн рублей

Управление строительной политики Воронежа объявило поиск подрядчика для поставки трех оборудований для виртуальной реальности в «мегашколу» на Московском проспекте. Информация об этом появилась на портале госазакупок. Начальная цена контракта — 15,3 млн руб. Поставить оборудование необходимо в течение 30 дней с момента заключения контракта. Подрядчика выберут в ходе электронного аукциона, заявки на участие в котором можно подавать до 17 августа, итоги будут подведены 21 августа.

Условия контракта предполагают поставку в школу технических устройств, с помощью которых дети смогут изучать программирование в игровой форме. На них необходимо установить программу для прохождения линейного квеста продолжительностью от пяти до 20 минут с количеством участников не менее двух человек. Сценарий игры обязан включать в себя ознакомление с 3D-картой России, на которой будут отображены анимация патриотической направленности, природные зоны страны, а также такие объекты, как ракета «Союз», самолет ТУ-144, радио Попова, ледокол «Арктика» и так далее. У игроков должна быть возможность получать баллы за правильные ответы на вопросы.

В областном департаменте образования рассчитывают, что школа на 2 860 учеников и 220 педагогов откроется в Коминтерновском районе к 1 сентября. Ее возводит белорусское ООО «Стройинжиниринг». В 2021 году компания получила контракт на 3,5 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «“Стройинжиниринг” взялся за классную работу».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...