Пушилин: от Клещеевки практически ничего не осталось из-за боев

Клещеевка «перерыта» российскими и украинскими снарядами, рассказал исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Село, по данным властей ДНР, находится под контролем РФ с января.

«От Клещеевки уже практически ничего не осталось, да и от высот, там все перерыто от снарядов, как от наших, так и от противника»,— сказал господин Пушилин на канале «Соловьев Live». Трансляция велась во «ВКонтакте».

Клещеевка — село южнее Бахмута (Артемовска) с населением в несколько сотен человек до начала активных боевых действий. В начале июля сообщалось, что на бахмутском направлении, в том числе в Клещеевке, действует чеченский спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова.

За село сейчас ведутся активные бои. Несколько раз, в том числе российскими военкорами, сообщалось, что оно переходило под контроль ВСУ. Позднее это опровергалось Минобороны России.

Леонид Уварчев