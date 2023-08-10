В Ленинском районе Перми снесут 40 незаконных торговых объектов

В Ленинском районе Перми демонтируют 40 торговых объектов, незаконно установленных на муниципальной земле. Об этом в своем телеграм-канале написал глава района Александр Русанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Александра Русанова Фото: телеграм-канал Александра Русанова

Семь объектов снесут на ул. Эпроновской, 17, девять — на Узеньком переулке, 23 объекта — в районе авторынка в Камской долине и один на ул. Петропавловской, 25а. Демонтаж начнется в ближайшие дни.

«Напоминаю представителям бизнеса, что все торговые объекты, установленные вне согласованной схемы, будут ликвидированы. Чтобы этого избежать, необходимо пройти процедуру согласования — обязательное условие для тех, кто планирует установить НТО на территории района»,— написал господин Русанов.