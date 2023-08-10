Оперштаб: в пострадавших от града поселках Кубани ввели режим ЧС

В поселке Псебай и станице Андрюки Мостовского района Кубани ввели режим ЧС (чрезвычайная ситуация), сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / mostovskoynews Фото: t.me / mostovskoynews

«Ликвидация последствий непогоды продолжается. Подача электричества полностью восстановлена. В ремонте кровель домов участвуют спасатели, представители муниципалитета. Работают более 70 человек, задействованы 24 единицы техники»,— говорится в сообщении.

Накануне в Моствоском районе прошел крупный град, который повредил кровли домов и социальных объектов, оборвал провода. В общей сложности от жителей района поступило 209 обращений о повреждениях (89 — от жителей Псебая, 120 — Андрюки). В пострадавших населенных пунктах повреждены две школы, два детских сада и Дом детского творчества, Дом культуры и библиотека.

Обследование территорий продолжается.

Наталья Решетняк

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