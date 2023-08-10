Крупный пермский ресторан сменил директора

ООО «Строгановская вотчина», управляющая общепитом в крупнейшем пермском отеле «Урал», сменило директора. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 9 августа директором ООО значится Илья Исмаилов, прежде — директор по развитию ООО «Строгановская вотчина». Ранее ресторанную группу с 2015 года возглавляла Светлана Шилоносова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

В ООО «Строгановская вотчина» входят одноименный ресторан в отеле «Урал», расположенный там же бар «Строгановские погреба» и кафе Lobby One.

Выручка ООО в 2022 году составила 100 млн руб., чистая прибыль — 26 млн руб. По 50% долей ООО принадлежит Эльвире Габдуллиной и Ольге Усатовой.