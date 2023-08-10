По 1 млн рублей на взнос по ипотеке получили 249 работников соцсферы Кубани

В 2023 году 828 педагогов, врачей и соцработников, работающих в Краснодарском крае, подали заявления на получение 1 млн руб. на первый взнос по ипотеке (меру поддержки разработали краевые власти в прошлом году). Из них 645 человек получили свидетельства о праве на выплату, а 249 — средства. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Среди тех, кто получил субсидии,— 103 педагога, 106 социальных работников и 40 врачей»,— проинформировал журналистов губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что программа будет действовать до удовлетворения всех заявок.

Субсидию могут получить те, кто проживает в регионе более 10 лет, не обеспечен жильем или площадь имеющегося в собственности менее 10 кв. м на одного члена семьи. В 2022 году мерой поддержки воспользовались 900 сотрудников социальной сферы Краснодарского края.

Наталья Решетняк

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