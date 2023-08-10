Bloomberg: Байден запросит у Конгресса $25 млрд, часть из которых пойдет Украине

Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса дополнительное финансирование в размере не менее $25 млрд. По данным Bloomberg, средства должны пойти в том числе и на военную поддержку Украины, что может привести к дополнительным разногласиям с контролирующими Палату представителей Конгресса республиканцами.

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Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ Джо Байден

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ

Согласно данным издания, в запросе господина Байдена будет указано, что $12 млрд из запрашиваемой суммы направят на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Другие $13 млрд долларов пойдут на оборонную сферу, в том числе на помощь Украине.

Bloomberg отмечает, что с учетом дефицита времени, с которым столкнется Конгресс после возвращения законодателей с каникул в сентябре, запрос, вероятнее всего, будет включен в краткосрочный законопроект о расходах.

В январе 2023 года республиканцы направили Джо Байдену и главе Пентагона Ллойду Остину письмо с требованием объяснить решение о поставках военной помощи Украине. Они выражали недовольство тем, что «эскалация конфликта продолжает происходить за счет американского налогоплательщика».

Подробнее о военной поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Танкозакидательские настроения».

Милена Костерева