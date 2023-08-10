Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: Байден запросит у Конгресса $25 млрд, часть из которых пойдет Украине

Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса дополнительное финансирование в размере не менее $25 млрд. По данным Bloomberg, средства должны пойти в том числе и на военную поддержку Украины, что может привести к дополнительным разногласиям с контролирующими Палату представителей Конгресса республиканцами.

Джо Байден

Джо Байден

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ

Джо Байден

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ

Согласно данным издания, в запросе господина Байдена будет указано, что $12 млрд из запрашиваемой суммы направят на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Другие $13 млрд долларов пойдут на оборонную сферу, в том числе на помощь Украине.

Bloomberg отмечает, что с учетом дефицита времени, с которым столкнется Конгресс после возвращения законодателей с каникул в сентябре, запрос, вероятнее всего, будет включен в краткосрочный законопроект о расходах.

В январе 2023 года республиканцы направили Джо Байдену и главе Пентагона Ллойду Остину письмо с требованием объяснить решение о поставках военной помощи Украине. Они выражали недовольство тем, что «эскалация конфликта продолжает происходить за счет американского налогоплательщика».

Подробнее о военной поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Танкозакидательские настроения».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...