Орловские налогоплательщики попросили о рассрочке 1,5 млрд рублей страховых взносов

Налогоплательщики Орловской области представили в региональное управление ФНС России 129 заявлений о рассрочке по страховым взносам на сумму около 1,5 млрд руб. Об этом рассказали в пресс-службе налоговой. Положительное решение было вынесено по 107 из 129 заявлений, уточнили в управлении.

Перенос сроков уплаты по страховым взносам является одной из мер господдержки бизнеса, которая распространяется на юрлица и индивидуальных предпринимателей, относящихся к пострадавшим отраслям. Цель — не допустить банкротства компании и восстановить ее платежеспособность. Меры поддержки предусмотрены и на региональном уровне.

Валерия Розбот