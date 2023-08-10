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Коммерсантъ FM
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CNN: Украина передала США доклад об использовании кассетных боеприпасов

Украина передала Пентагону отчет об использовании в ходе боевых действий кассетных боеприпасов, которые поставили США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на украинского чиновника.

Согласно данным телеканала, доклад содержит информацию о числе использованных кассетных снарядов и сведения о пораженных целях. Конкретные цифры, содержащиеся в документе, собеседник CNN называть не стал.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу еще долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединились 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, Украина, США, Китай и другие страны.

7 июля США объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. Белый дом говорил, что без этого Украине не хватило бы артиллерии для наступления. 13 июля Пентагон сообщил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы из США и нескольких других стран. Президент России Владимир Путин заявил о праве «зеркального ответа» на применение этих боеприпасов.

Милена Костерева

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