Воронежская таможня направила в бюджет около 1,5 млрд рублей

С начала 2023 года года подразделения таможенного контроля после выпуска товаров Воронежской таможни перечислили в бюджет 1,5 млрд руб. доначисленных и взысканных платежей — в три раза больше, чем в 2022-м. В пресс-службе таможни рассказали, что общая сумма доначисленных таможенных платежей, пеней, наложенных штрафов за семь месяцев 2023 года составила 1,7 млрд руб. Всего специалистами таможни было проведено 61 проверочное мероприятие, по результатам которых было возбуждено 33 дела об административных правонарушениях и одно уголовное дело.

«Средняя бюджетная эффективность одной таможенной проверки по доначислениям и взысканиям увеличилась с 20 до 70 млн руб.»,— уточнили в Воронежской таможне. По данным ведомства, по таможенному контролю после выпуска товаров Воронежская таможня является одним из лидеров по ЦФО.

Валерия Розбот