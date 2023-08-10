Компания VERRA получила дилерство еще одного китайского бренда

Компания VERRA получила дилерство бренда Changan. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в компании, салон автомобилей марки будет располагаться на шоссе Космонавтов, 427 (бывший автосалон Nissan «Уралавтоимпорта»). Техническое открытие запланировано на август. В шоуруме будет презентован весь модельный ряд Changan, который состоит из 15 автомобилей. «Переговоры с Changan велись больше года, и за это время мы убедились в том, что автомобили этой марки — достойный продукт как для бизнеса, так и для всех автолюбителей»,— рассказала гендиректор VERRA Анна Бояршинова.

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Changan Automobile Group — одна из крупнейших автомобилестроительных компаний Китая. Ежегодно концерн производит более 2 млн машин. География присутствия бренда на сегодняшний насчитывает 70 стран. На российском рынке марка представлена с 2013 года. В Перми ранее был один официальный дилер Changan — компания «Демидыч».

Для VERRA Changan стал четвертым китайским брендом в портфеле. Ранее компания получила дилерства Exeed, Geely, а также марки электрических автомобилей Skywell. Наряду с этим VERRA продает автомобили брендов Toyota, Lexus, Porsche и «Москвич».

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