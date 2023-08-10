На Семеновском мосту в Петербурге установят пандусы

На Семеновском мосту в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга установят пандусы для маломобильных граждан, сообщили в пресс-службе администрации города.

Работы завершат до конца сентября. С просьбой установить пандусы обратились местные жители. Работы выполнят специалисты ГБУ «Мостотрест».

«В Петербурге особое внимание уделяется созданию доступной городской среды, оснащению специальными пандусами пешеходных переходов, мостов и эстакад. Нужно обеспечить комфортные условия для передвижения маломобильных и пожилых людей, мам с колясками»,— отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Семеновский мост — металлический автодорожный мост через реку Фонтанку, соединяет Спасский и Безымянный острова.

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