Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Геленджике

Ночью в Геленджике в результате пожара в жилом доме погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

Пожар произошел около двух часов ночи 10 августа на улице Крамского.

«В 1 час 47 минут по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание двухэтажного частного дома на площади 50 кв. м… На месте пожара обнаружено тело женщины», — говорится в сводке МЧС.

На борьбу с огнем и последствиями возгорания 12 пожарным понадобилось около 50 минут.

5 июля в геленджикском поселке Архипо-Осиповка при пожаре в хозяйственной постройке погибла 51-летняя женщина.

Наталья Решетняк

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