Субсидии для развития получат 49 субъектов малого и среднего бизнеса

49 представителей малого и среднего предпринимательства Прикамья получат субсидии для компенсации части затрат на развитие бизнеса. Общая сумма финансовой помощи, направляемая из краевого бюджета на эти цели, составит 150 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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В число получателей субсидии вошли компании из разных отраслей, таких как производство готовых металлических изделий, машин и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, производство пищевых продуктов, обработка древесины, и другие. Инвестиционный объем бизнес-проектов победителей составляет 23,3 млрд руб.

Выступая на заседании краевого правительства, губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что такая поддержка, ежегодно предоставляемая бюджетом, позволяет предпринимателям приобретать и брать в лизинг оборудование для реализации инвестпроектов. «За последние четыре года из регионального бюджета на эти цели выделено 350 млн руб., благодаря чему субсидии получили почти 200 предпринимателей, направивших средства на развитие своих производств и других проектов,— рассказал глава региона.— Мы сознательно в полтора раза увеличили объем краевых субсидий на это направление, выделив на эти цели в 2023 году 150 млн руб. Уверен, что это правильное решение, потому что, помимо расширения бизнеса, получатели мер поддержки создали более тысячи новых рабочих мест, в том числе в небольших городах и на селе».

По словам руководителя регионального Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Анны Быковой, субсидия позволяет бизнесу компенсировать до 50% расходов на приобретение и монтаж нового полнокомплектного оборудования, монтаж оборудования или на внесение первого взноса аванса лизинга при заключении договоров с лизинговыми организациями. Максимальный объем средств, который может получить один субъект малого и среднего бизнеса (МСП) — 5 млн руб. Главным условием для участия в программе является создание новых рабочих мест, сам бизнес должен быть зарегистрирован и действовать в Прикамье. В 2023 году акцент был сделан на приоритетных отраслях экономики и расширении потенциального круга получателей. Руководитель бизнеса может получить финансовую поддержку один раз в три года. Если предприниматель в прошлом периоде уже получал финансирование в рамках такой меры поддержки, то снова заявиться на конкурсный отбор он сможет лишь по истечении трех лет с момента получения указанной поддержки. Благодаря этому увеличилось число предпринимателей, получающих поддержку.