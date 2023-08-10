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Минобороны: ночью на подлете к Москве и Севастополю уничтожены 13 беспилотников

Ночью российские военные уничтожили беспилотники над территорией Калужской и Московской областей, а также Севастополем, сообщает Минобороны в Telegram-канале.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами... Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Два летевших к Москве ударных беспилотника уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья. Еще два поражены дежурными средствами противовоздушной обороны вблизи Севастополя, девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение в акватории Черного моря.

5 августа силами флота в Севастопольской морской зоне был уничтожен обнаруженный ранее надводный беспилотник. Объект был ликвидирован на большом расстоянии от берега.

Наталья Решетняк

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