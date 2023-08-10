Сохраняя традиции Севера

Красноярские добывающие предприятия «Роснефти» «Востсибнефтегаз» и «Славнефть-Красноярскнефтегаз» провели в краевом центре Фестиваль северной культуры. Мероприятие приурочено к Международному дню коренных народов мира.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ВСНК Фото: предоставлено пресс-службой ВСНК

Выставка-ярмарка национального искусства стала главным и самым популярным событием фестиваля. Народные умельцы представили традиционную одежду северян, изделия из оленьего меха, украшения и картины. Кроме того, на площадке выступили творческие коллективы, представившие зрителям национальные мелодии и песни. Кстати, тут же можно было пройти мастер-классы по фольклору и традиционному искусству. Рядом спортсмены состязались в северных видах спорта.

В рамках фестиваля состоялся конкурс стрит-арта «Краски Севера», в котором приняли участие 27 художников из Красноярска и территорий. На набережной Енисея для этих целей разместили кубические конструкции, ставшие для творцов своеобразными холстами. Композиция, составленная из всех произведений художников, простоит на набережной до конца лета.

Социальные программы поддержки на территориях присутствия компании всегда были приоритетом политики «Роснефти». «Востсибнефтегаз» и «Славнефть-Красноярскнефтегаз» работают на территориях, где проживают более двух десятков коренных национальностей. Одна из основных задач политики компании – сохранить традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов Севера, улучшить бытовые условия местного населения. В данный момент компания реализует масштабную программу по поддержке культурного наследия КМНС. Помощь в проведении и организации национальных праздников – важнейшая составляющая этого направления. Такие мероприятия позволяют не только показать окружающим самобытность народов Севера, но и помогают самим северянам сохранить свою уникальную культуру, уклад жизни.

Всего с 2014 года ВСНК реализовала в регионе множество социальных, благотворительных и грантовых программ. За это время ученые получили поддержку более чем 20 проектов по исследованию популяции дикого северного оленя, являющегося видом-биоиндикатором хрупкой природы Севера, сибирского соболя, гуся-пискульки и других. Кроме того, нефтяники поддержали проекты по сохранению эвенкийского языка, изучению экосистем Тунгусского заповедника, разработке первой Красной книги Эвенкии, биотехнике искусственного воспроизводства сибирского тайменя и многие другие.

Все эти проекты в конечном итоге помогают сохранять уникальную культуру народов Севера, природу Арктической зоны.