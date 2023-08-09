В 2023 году ни по одному проекту ремонта и строительства дорог в Воронеже нет угрозы срыва сроков, несмотря на отставания на некоторых объектах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии по итогам совещания главы Мэр обещает не допустить срыва сроков строительства дорог в Воронеже

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Воронежа Вадим Кстенин

Фото: Никита Пауков Мэр Воронежа Вадим Кстенин

Фото: Никита Пауков

В 2023 году ни по одному проекту ремонта и строительства дорог в Воронеже нет угрозы срыва сроков, несмотря на отставания на некоторых объектах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии по итогам совещания главы города Вадима Кстенина с представителями дорожной отрасли.

«Благодаря поддержке губернатора Александра Гусева и регионального правительства, задач в 2023-м перед дорожниками стоит очень много. Погода совсем не благоприятствовала строительству и ремонту магистралей, развязок, улиц частного сектора, тем не менее, ни по одному проекту не просматривается угроза срыва, хотя сроки очень напряженные»,— написал господин Кстенин в своем telegram-канале

В частности, градоначальник сообщил, что «отставание из-за дождей» зафиксировано на участке, который должен связать улицы Шишкова и Тимирязева в Центральном районе. «Отставание будет наверстано. В крайнем случае, специалисты перейдут на круглосуточный режим работы. До конца года объект планируется завершить. В ближайшее время подрядчик приступит к обустройству будущего кольцевого перекрестка на Шишкова»,— заверил мэр.

Господин Кстенин также рассчитывает на «дальнейшее развитие транспортного узла» в микрорайоне Березовая роща, чтобы «не допустить кардинального ухудшения дорожных условий». «В этом году получат проектную документацию, в следующем — выполнят запланированные работы, а до этого момента будет применяться временная схема организации движения»,— рассказал мэр.

Сергей Калашников

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