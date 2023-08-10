Александр Бастрыкин взял на контроль дело о перестрелке в Новороссийске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного ведомством по факту ранения четверых человек в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

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Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», конфликт между двумя группами мужчин, в ходе которого было применено огнестрельное оружие, произошел в ночь на 9 августа в новороссийском селе Васильевка. В результате в медучреждение были госпитализированы 28-летний мужчина с огнестрельным ранением головы и трое участников инцидента с ранениями различной степени тяжести. «Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается», - сообщили в ведомстве.

В СУ СКР по Кубани возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). В настоящее время принимаются меры к установлению лиц, причастных к его совершению. Кроме того, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии из органов МВД уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и передаче его в производство краевого управления Следственного комитета России. Александр Бастрыкин также поручил Андрею Маслову доложить об уже установленных обстоятельствах инцидента.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали шестерых участников конфликта. По версии правоохранителей, мужчины получили травмы в результате бытового конфликта. После применения оружия стрелявшие скрылись.

Василий Хитрых

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