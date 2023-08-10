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Коммерсантъ FM
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ТАСС: число пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до девяти человек

После взрыва в Сергиевом Посаде пропавшими без вести числятся девять человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На данный момент не известна судьба девяти человек»,— сообщили агентству. Ранее пропавшими числились восемь человек.

9 августа в районе Загорского оптико-механического завода прогремел взрыв. Погибла одна женщина, пострадали 60 человек, были разрушены четыре здания.

Позднее руководство завода сообщило ТАСС, что взрыв прогремел на складе с пиротехникой компании «Пиро-росс», который прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. Руководство «Пиро-росс» находится под следствием за невыплату зарплаты 250 сотрудникам.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Анастасия Ларина

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