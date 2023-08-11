Для спасения Даши Филипповой не хватает 777 244 руб.

Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У Даши в результате обширного некроза удалили практически весь тонкий кишечник. Сформировался синдром короткой кишки в ультракоротком варианте. Получать и усваивать полноценное питание ребенок не может. Мы наладили Даше систему парентерального (внутривенного) питания. По жизненным показаниям девочке необходимы парентеральные смеси, лекарственные препараты и расходные материалы. Только так она сможет расти, набирать вес и развиваться».

Стоимость лекарств, внутривенного питания и расходных материалов для его введения на полгода 1 798 244 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Бурятия» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 777 244 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Дашу Филиппову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Дашиной мамы — Марии Юрьевны Филипповой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).