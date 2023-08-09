«Краснодар» не смог уйти от поражения в матче с «Динамо», несмотря на три гола

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл московскому «Динамо» во втором матче группового этапа Кубка России по футболу. Встреча закончилась со счетом 4:3.

Первый гол забили москвичи: вратарь южан Станислав Акгацев заработал пенальти, снеся на полном ходу Вячеслава Грулева. 11-метровый бил Даниил Фомин и, несмотря на то, что Акгацев угадал направление удара, взять мяч все-таки не смог. Уже через четыре минуты «Динамо» удвоило счет: гол забил уже сам Грулев.

Однако под занавес первого тайма «Краснодар» все-таки смог сократить преимущество: на 41-й минуте ударом в дальний угол отправил мяч Никита Кривцов. На 45-й минуте «быки» имели шанс отыграться. Александр Эктов ударил по мячу, который прилетел прямо в отставленную руку Фернандесу, но вышедший бить пенальти Ильзат Ахметов не смог попасть по воротам.

В самом начале второго тайма «Краснодар» сравнял счет. Мозес, получив мяч от Ленини отправил его точно в сетку ворот «Динамо». Но на 69-й минуте москвичам вновь удалось выйти вперед: дальним ударом Грулев отправил мяч в сторону Акгацеву, но мяч попал в пятку Кайо, после чего оказался в сетке.

Но и на этом забитые голы не закончились. На 76-й минуте еще один пенальти для «Краснодара» заработал Джон Кордоба. Он же вышел исполнять 11-метровый — в итоге Лещук не угадал направление мяча — 3:3. Однако последнее слово в матче оказалось все-таки за «Динамо». На 90-й минуте гол со штрафного забил полузащитник Арсен Захарян.

В итоге в группе D «Краснодар» занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице, имея ноль очков и два поражения. Следующий матч подопечные Владимира Ивича проведут уже 12 августа: в рамках Чемпионата России футболисты приедут в гости к «Оренбургу».

Александр Орлов

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