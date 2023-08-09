Главные новости за 9 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В Новороссийске ночью 9 августа во время перестрелки пострадали четыре человека. Сотрудники полиции задержали шестерых участников конфликта. Позднее следственные органы возбудили уголовное дело о попытке покушения на убийство.

Бывшего директора кубанского Фонда защиты прав дольщиков приговорили к семи годам лишения свободы за коммерческий подкуп. Однако наказание будет отложено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

ФСБ задержала мужчину, подозреваемого в подрыве газопровода в крымском поселке Кореиз, якобы совершенном по заданию спесцлужб Украины в июне этого года.

На курорте Miracleon в Анапе построят новый пятизвездочный отель FЮNF Luxury Resort & SPA. Объем инвестиций в проект составит 2 млрд руб.

Глава Краснодара Евгений Наумов заявил о необходимости огородить все заброшенные здания в городе.

В городской больнице Геленджика вместо штата санитаров проведением уборки будет заниматься созданная клининговая служба.

В поселках Андрюки и Псебай Мостовского района прошедший град повредил кровлю нескольких соцобъектов и жилых домов. Очевидцы говорят, что его диаметр составлял 7 см.

Поля Краснодарского края атаковала саранча. Огромные стаи насекомых зафиксировали в Приморско-Ахтарском, Калининском, Красноармейском и Славянском районах.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что уволит тех, кто принял решение о закупке автомобиля Citroen за 12 млн руб. Закупка была отменена, отметил он.

На Кубани, несмотря на инфляцию, стоимость сгущенного молока и сливок за месяц снизилась на 26,9%. Аналогичная ситуация сложилась в Адыгее.

Футбольный клуб «Сочи» на выезде уступил «Оренбургу» в матче Кубка России по футболу. Встреча закончилась со счетом 2:0.

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