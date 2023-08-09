Воронежский «Факел» одержал первую победу в сезоне

Во втором туре Кубка России воронежский «Факел» одержал сенсационную победу над московским ЦСКА — 2:0. Матч прошел в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Гости открыли счет на 15-й минуте, после точного удара с линии штрафной площади нападающего воронежцев Максима Максимова. После этого хозяева усилили давление на ворота «Факела», но его линия обороны была неприступной.

На 79-й минуте, в результате редкой контратаки, после навеса с правого фланга Максимов нырнул к мячу и головой отправил его в сетку ворот «армейцев».

Воспитанники Вадима Евсеева, которые вышли на матч в далеко не оптимальном составе, одержали первую победу в новом сезоне и заработали три очка в Кубке страны.

Перед этой игрой «Факел» опубликовал обращение к болельщикам, в котором заверил, несмотря на четыре поражения на старте сезона, «никто не опустит руки»: «Ни один тренер, ни один игрок, ни один сотрудник».

Андрей Цветков

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